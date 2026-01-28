¡Rugido de bicampeones! Leones del Escogido conquistan su corona 18

En una noche de nerviosismo puro y pitcheo dominante, los Leones del Escogido se proclamaron campeones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) tras vencer 1-0 a los Toros del Este. Con este triunfo, el equipo de Santo Domingo cerró la serie final 4-1, logrando el ansiado bicampeonato ante su afición en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
El destino del encuentro se selló apenas en la primera entrada. Aprovechando los envíos del abridor zurdo Enny Romero, Héctor Rodríguez logró ponerse en posición para anotar gracias a un rodado de Junior Lake. Esa solitaria carrera fue suficiente para definir un partido donde los bates de ambos equipos permanecieron silenciados, fallando en 18 ocasiones con corredores en posición de anotar.
Aunque el abridor Grant Gavin cumplió con una sólida labor de 3.2 entradas en blanco, fue el cuerpo de relevistas quien sostuvo el sueño escarlata:
Con este trofeo, los Leones alcanzan los 18 títulos históricos, consolidándose como el tercer equipo más ganador de la isla, solo detrás de Águilas Cibaeñas (22) y Tigres del Licey (24).
Ahora, el equipo dominicano prepara las maletas para viajar a México, donde del 1 al 7 de febrero defenderán su título en la Serie del Caribe en la ciudad de Guadalajara.