¡Rugido de bicampeones! Leones del Escogido conquistan su corona 18

...

Con una victoria por la mínima ante los Toros del Este, los escarlatas retienen el título de la Lidom y representarán a República Dominicana en la Serie del Caribe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 09:51 AM.
En Deportes y editada el 28/01/2026 09:57 AM.