Sacudida en el América: Diego Ramírez deja la dirección deportiva

...

Tras el tricampeonato y en medio de rumores de fricciones con André Jardine, el directivo abandona el cargo que ocupaba desde 2021.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/01/2026 03:35 PM.
En Deportes y editada el 28/01/2026 01:49 PM.