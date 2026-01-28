Sacudida en el América: Diego Ramírez deja la dirección deportiva

Lo que comenzó como un rumor de pasillo se hizo oficial este miércoles: Diego Ramírez ha dejado de ser el Director Deportivo del primer equipo varonil del Club América. A través de un comunicado de prensa, la institución confirmó la salida de uno de los arquitectos del reciente éxito azulcrema.
Aunque el club no detalla los motivos exactos, el entorno americanista señala dos factores determinantes:
Diego Ramírez no se desvincula totalmente de la organización, ya que el comunicado informa que se mantendrá desarrollando proyectos deportivos dentro de Grupo Ollamani (el grupo dueño del club).
Por ahora, el América enfrenta el inicio del Clausura 2026 con una vacante crítica en su organigrama, justo cuando el equipo atraviesa un arranque de torneo complicado.