¡Bombazo en el Pedregal! Uriel Antuna deja a Tigres para unirse a los Pumas

Los Pumas de la UNAM no han cerrado la chequera y, a pocos días de que termine el mercado de fichajes (9 de febrero), han dado el golpe sobre la mesa al acordar el traspaso de Uriel "El Brujo" Antuna. El seleccionado nacional abandona a los Tigres de la UANL para mudarse a la Ciudad de México bajo las órdenes de Efraín Juárez.
La llegada de Antuna no es casualidad. El estratega universitario ya había puesto el ojo en el extremo desde el torneo anterior; sin embargo, el elevado salario del jugador en Nuevo León había frenado la operación. Esta vez, la directiva encabezada por Antonio Sancho logró destrabar la negociación y cerrar la compra definitiva.
Por su parte, los Tigres ven este movimiento como una oportunidad estratégica para liberar masa salarial y obtener recursos que les permitan buscar un nuevo mediocampista de contención antes del cierre de registros.
Con la incorporación de Antuna, el Club Universidad suma ya su quinto refuerzo para este torneo. El "Brujo" se une a una lista de caras nuevas que busca devolverle el protagonismo al equipo: