¡Bombazo en el Pedregal! Uriel Antuna deja a Tigres para unirse a los Pumas

El extremo mexicano llega a la UNAM en venta definitiva, cumpliendo así una de las peticiones más insistentes del técnico Efraín Juárez.

Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 06:05 AM.
En Deportes y editada el 29/01/2026 06:08 AM.