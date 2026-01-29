¡Bronce Azteca! México brilla en el Mundial de Hockey sobre Hielo U21

En un deporte donde el hielo es el protagonista, México ha vuelto a encender las alarmas de orgullo. La Selección Mexicana Masculina U21 regresó a casa con la medalla de bronce tras una destacada participación en el Campeonato Mundial División III Grupo B, organizado por la IIHF en Kirguistán.
El equipo tricolor demostró que, aunque en México el clima no sea invernal, el talento sobre los patines sobra. Con un saldo de tres victorias clave, los jóvenes mexicanos sumaron nueve puntos, quedándose apenas por debajo de Hong Kong (plata) y el anfitrión Kirguistán (oro).El camino al podio
Para colgarse la medalla, el representativo nacional tuvo que superar con autoridad a tres rivales directos:
La historia de nuestro país en el hockey sobre hielo no es nueva, pero sí única. México se integró a la Federación Internacional (IIHF) en 1985, siendo el tercer país de Norteamérica en lograrlo, después de las potencias Canadá y Estados Unidos.
Hoy, México ostenta el lugar 32 del ranking mundial y tiene un título que nadie más en la región posee: es el único país latinoamericano que compite activamente en los torneos oficiales de la IIHF.Un futuro con señales positivas
Aunque en esta ocasión no se logró el ascenso de división (honor que se llevó Kirguistán), la actuación del equipo U21 deja un excelente sabor de boca. La solidez mostrada frente a equipos europeos y africanos confirma que los programas de desarrollo de la Federación Mexicana de Deportes de Invierno están dando frutos.
El hockey en México ha dejado de ser un "deporte exótico" de los años 60 para convertirse en una realidad competitiva que ya rinde cuentas en el medallero internacional.