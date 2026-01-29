"Jerome Too Late": Trump intensifica su guerra abierta contra el jefe de la Fed

...

El mandatario estadounidense acusa a Jerome Powell de dañar la seguridad nacional al negarse a bajar las tasas de interés y exige un recorte "sustancial" de inmediato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 29/01/2026 08:34 AM.