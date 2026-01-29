Julián Quiñones impone su ley en Arabia y supera la marca de Cristiano Ronaldo

En una liga plagada de constelaciones, la estrella que más brilla hoy tiene acento mexicano. La temporada 2025-26 de la Saudi Pro League está siendo testigo de una hazaña inesperada: Julián Quiñones ha logrado lo que pocos imaginaban, superar la cuota goleadora de Cristiano Ronaldo.
El delantero del Al-Qadisiya ha demostrado que su llegada al fútbol árabe no fue un retiro, sino un segundo aire de competitividad pura. Con la jornada 18 recién concluida, los números del atacante son de otro planeta.
El impacto de Quiñones es real y medible. Mientras que el astro portugués suma 16 tantos en 17 juegos, el "Pantera" registra 17 goles en solo 15 encuentros, firmando un promedio de efectividad superior al de "CR7". Esta racha lo ha colocado como el perseguidor inmediato de Ivan Toney, quien lidera la tabla con 18 anotaciones.
Lo más valioso de sus goles no es la cantidad, sino el momento. Julián se ha convertido en el hombre de los goles importantes, rescatando puntos clave que mantienen al Al-Qadisiya en la cuarta posición general con 40 unidades, peleando codo a codo con gigantes como el Al-Hilal y el Al-Nassr.
Más allá de los reflectores en Medio Oriente, el desempeño de Quiñones resuena con fuerza en México. En un contexto donde la Selección Mexicana busca desesperadamente contundencia de cara al Mundial 2026, su nombre aparece como la solución más lógica.
Estar por encima de figuras como Karim Benzema o João Félix en una tabla de goleo no es cuestión de suerte. Julián Quiñones ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad para el esquema nacional, demostrando que su instinto asesino frente al arco sigue más vigente que nunca.