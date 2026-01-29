Manchester City asegura octavos de final de Champions tras triunfo 2-0 sobre Galatasaray

Con goles de Erling Haaland y Rayan Cherki, los de Guardiola aseguran su lugar entre los ocho mejores de Europa y evitan el temido "playoff".

