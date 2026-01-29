Manchester City asegura octavos de final de Champions tras triunfo 2-0 sobre Galatasaray

El Manchester City selló su pasaporte directo a los octavos de final de la Champions League tras imponerse con autoridad por 2-0 al Galatasaray en el Etihad Stadium. El triunfo no solo les otorga tranquilidad continental, sino que les permite centrarse en la lucha por la Premier League al ahorrarse dos partidos adicionales en el calendario.
La gran noticia de la noche fue el reencuentro de Erling Haaland con el gol de jugada. Tras una racha inusual de sequía (solo un tanto de penalti en nueve partidos), el noruego aprovechó una asistencia filtrada de Jérémy Doku para eludir al portero y abrir el marcador. Con este tanto, Haaland suma ya 7 goles en la presente edición de la Champions, recuperando su estatus de amenaza principal en el área.
Antes del descanso, el City puso el cerrojo al partido. Nuevamente Doku apareció como asistente, esta vez para que el joven Rayan Cherki ajustara un disparo al poste, poniendo el 2-0 definitivo.
Sin embargo, no todo fue celebración para los locales: