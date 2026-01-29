México estará presente en el Pro Bowl 2026: Morelos representará al país en Flag Football

La ciudad de San Francisco se convertirá en el epicentro del talento juvenil del 1 al 3 de febrero, cuando reciba el NFL Flag International Championships. Este torneo, que forma parte de las actividades oficiales del Pro Bowl 2026, contará con la participación estelar del equipo de Morelos, representativo de México tras ganar el torneo nacional organizado por la NFL y los Denver Broncos.
Este año, el certamen marca un hito al reunir al mayor número de delegaciones internacionales en su historia. Jóvenes de la categoría 13U (menores de 13 años) de países como Alemania, Japón, Brasil, España y Australia, entre otros, se darán cita para demostrar su destreza en un deporte que no para de crecer.
La competencia se desarrollará en sedes emblemáticas:
Este crecimiento es liderado principalmente por mujeres y niñas, consolidando al "tochito" como una disciplina inclusiva y de alto impacto internacional. Para los jóvenes morelenses, esta experiencia no solo representa una oportunidad deportiva, sino la posibilidad de conectar con atletas de los cinco continentes bajo el cobijo de la liga más importante del mundo.