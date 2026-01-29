Todd Monken regresa a Cleveland: Los Browns anuncian a su nuevo Head Coach

La búsqueda ha terminado. En un movimiento que sorprendió a algunos y generó nostalgia en otros, los Cleveland Browns nombraron este miércoles a Todd Monken como el entrenador en jefe número 19 en la historia de la organización.
Monken, quien cumplirá 60 años la próxima semana, llega para llenar el hueco dejado por Kevin Stefanski tras una decepcionante campaña de 5-12. El nuevo estratega no es un desconocido en Cleveland, pues ya fue coordinador ofensivo del equipo en 2019, antes de triunfar en el fútbol colegial con Georgia y brillar recientemente con los Baltimore Ravens.
Monken llega con un cartel impresionante tras su paso por Baltimore, donde construyó una de las ofensivas más explosivas de la NFL:
Con las selecciones 6 y 24 en el próximo Draft de abril, Monken tiene las herramientas para reconstruir, pero la presión en "El Perro" (Dawg Pound) es más alta que nunca.