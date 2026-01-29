Todd Monken regresa a Cleveland: Los Browns anuncian a su nuevo Head Coach

...

El ex coordinador ofensivo de los Ravens asume el reto de levantar a una franquicia sumida en el caos tras la salida de Kevin Stefanski.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/01/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 29/01/2026 09:25 AM.