Arrestan al boxeador Gervonta Davis en Miami tras graves acusaciones de agresión

La carrera de Gervonta "Tank" Davis ha vuelto a chocar con la justicia. Este miércoles por la noche, el invicto boxeador estadounidense fue arrestado en Miami, Florida, en un operativo que involucró tanto a la policía local como a los marshals federales. La detención responde a una denuncia por agresión física, secuestro y daño moral interpuesta por su expareja, Courtney Rossel.
Los hechos que motivaron el arresto habrían ocurrido el pasado 27 de octubre. Según el testimonio de la demandante, Davis irrumpió en su lugar de trabajo, la sacó a la fuerza y, ya en el estacionamiento, la agredió físicamente con golpes en la cabeza y sujetándola del cuello.
El impacto de estas acusaciones no tardó en llegar al ámbito profesional. Davis tenía programado un millonario combate contra el youtuber y boxeador Jake Paul para el pasado mes de noviembre; sin embargo, Paul decidió cancelar el enfrentamiento tras conocerse las denuncias de violencia doméstica.
Ante la baja de "Tank", Jake Paul terminó enfrentándose al británico Anthony Joshua, quien derrotó al influencer por la vía del nocaut.Un historial que empaña su récord
A pesar de su brillante historial deportivo, con 30 victorias y ningún descalabro, la vida personal de Davis ha estado marcada por constantes conflictos legales: