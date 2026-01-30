Arrestan al boxeador Gervonta Davis en Miami tras graves acusaciones de agresión

...

El excampeón mundial fue detenido por agentes federales tras la denuncia de su expareja por un violento incidente ocurrido en octubre; el escándalo ya provocó la cancelación de su pelea contra Jake Paul.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 05:15 AM.
En Deportes y editada el 30/01/2026 05:07 AM.