Final de leyenda en Australia: Djokovic y Alcaraz se citan por la gloria

...

El serbio elimina al campeón defensor Jannik Sinner y buscará su histórico Grand Slam número 25 frente al actual número uno del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 12:12 PM.
En Deportes y editada el 30/01/2026 12:22 PM.