Final de leyenda en Australia: Djokovic y Alcaraz se citan por la gloria

El Abierto de Australia 2026 tendrá la final soñada. En una jornada de viernes épica en Melbourne, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz sellaron sus pasaportes al partido por el título tras sobrevivir a dos batallas de cinco sets que mantuvieron en vilo al mundo del tenis.
A sus 38 años, "Nole" demostró que su ambición no tiene límites. El serbio destronó al vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, con parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. Con esta victoria, Djokovic regresa a una final de Grand Slam por primera vez desde Wimbledon 2024 y se coloca a un solo triunfo de alcanzar los 25 títulos grandes.
De lograrlo el domingo, superaría el récord absoluto de la legendaria Margaret Court, quien estuvo presente en las gradas de la Rod Laver Arena presenciando cómo el serbio remontaba un partido que parecía escapársele.
Del otro lado de la red estará el español Carlos Alcaraz, el actual número uno del ranking, quien también tuvo que vaciarse físicamente para derrotar al alemán Alexander Zverev. En un duelo que rozó la perfección técnica, Alcaraz se impuso por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.
Este enfrentamiento rompe la reciente hegemonía de las finales entre Alcaraz y Sinner, devolviéndonos el duelo generacional más esperado: el veterano que busca el récord histórico contra el joven monarca que ya le arrebató una corona en Londres hace dos años.Datos clave de la final