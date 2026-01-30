Jalisco se declara listo para la Serie del Caribe 2026: El Rey de los Deportes llega a casa

La cuenta regresiva ha terminado. Casa Jalisco fue el escenario donde se hizo oficial el arranque de la Serie del Caribe Jalisco 2026, un evento que promete convertir al estado en la capital del béisbol internacional. Con el respaldo de las autoridades de la Liga Mexicana del Pacífico y el club anfitrión, los Charros de Jalisco, la entidad se prepara para una semana de máxima intensidad deportiva.
Del 1 al 7 de febrero, la ciudad recibirá a las delegaciones campeonas de Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Durante la presentación, el Gobernador Pablo Lemus dio una calurosa bienvenida a los países participantes e invitó a la afición local a "ponerse el jersey" para apoyar este evento de talla mundial.
La organización de este torneo representó una auténtica carrera de velocidad. José Luis González Íñigo, presidente de los Charros, reconoció el enorme esfuerzo de colaboración necesario para montar la Serie del Caribe en apenas mes y medio. Este logro destaca aún más considerando que el club gestiona simultáneamente su equipo femenil y diversos proyectos de mejora en su estadio.
El mandatario estatal subrayó que el auge del béisbol en Jalisco no es casualidad, sino el resultado de cinco años de gestión impecable por parte de la actual directiva, quienes han logrado contagiar la pasión por el "Rey de los Deportes" a miles de nuevos seguidores.
Con los actuales bicampeones de la liga local como anfitriones, Jalisco busca no solo ser un organizador de excelencia, sino también un contendiente serio en el diamante. La logística está lista y el ambiente de fiesta comienza a sentirse en las calles, esperando que el impacto económico y deportivo de la serie deje una huella profunda en la región.