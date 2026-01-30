Jalisco se declara listo para la Serie del Caribe 2026: El Rey de los Deportes llega a casa

...

El Gobernador Pablo Lemus y la directiva de Charros de Jalisco dieron el banderazo de salida al torneo que reunirá a lo mejor del béisbol caribeño del 1 al 7 de febrero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/01/2026 05:13 AM.
En Deportes y editada el 30/01/2026 05:04 AM.