Alcaraz conquista Australia: Completa el Grand Slam y se lleva una bolsa récord

Carlos Alcaraz ha escrito su nombre en la eternidad del tenis. A sus 22 años, el murciano se coronó campeón del Abierto de Australia 2026 tras derrotar a la leyenda Novak Djokovic en una final épica. Con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, Alcaraz no solo levantó el trofeo en Melbourne Park, sino que completó la colección de los cuatro títulos de Grand Slam, un hito que lo convierte en el tenista más joven de la historia en lograrlo.Una victoria con premio histórico
La edición 2026 del torneo no solo destacó por el nivel deportivo, sino por repartir la bolsa económica más grande en la historia del tenis profesional. Gracias a un incremento del 19 % en los premios, Alcaraz se embolsó una cifra sin precedentes:
Carlos Alcaraz: 13,650 puntos (Número 1).
Jannik Sinner: 10,300 puntos (Número 2).
Novak Djokovic: 5,280 puntos (Escala al Número 3).
El serbio, que perdió su primera final en Australia tras diez victorias consecutivas en esa instancia, reconoció con hidalguía la superioridad de su rival: "Perdí contra el número uno del mundo y ya un jugador legendario", declaró Nole tras el encuentro.
Fiel a su tradición de marcar en su piel sus grandes logros, Alcaraz confirmó que celebrará este título con un nuevo tatuaje. "Va a ser un canguro seguro", afirmó el murciano, quien ya planea su diseño para inmortalizar su paso triunfal por Australia.
Tras este éxito, la hoja de ruta del campeón continúa en Europa con los torneos de Róterdam y Doha, antes de cruzar el Atlántico para defender su estatus en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.