Alcaraz conquista Australia: Completa el Grand Slam y se lleva una bolsa récord

...

El español remontó a Djokovic en una final histórica que lo consolida como el número uno del mundo y el jugador más joven en ganar los cuatro grandes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 06:06 AM.
En Deportes y editada el 02/02/2026 06:11 AM.