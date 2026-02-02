Bad Bunny enciende la polémica: Amenazan con boicotear su show en el Super Bowl

...

Tras su explosivo discurso contra el ICE en los Grammy, sectores conservadores exigen cancelar su presentación en el evento deportivo más grande de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 06:25 PM.
En Deportes y editada el 02/02/2026 06:28 PM.