Corinthians es Supercampeón: Amargan el debut récord de Paquetá y vencen al Flamengo

Con goles de Gabriel Paulista y Yuri Alberto, el "Timão" alza la Supercopa de Brasil 2026 frente a un Flamengo que sumó su tercera derrota consecutiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/02/2026 05:06 AM.
En Deportes y editada el 02/02/2026 05:10 AM.