¡La NFL regresa a México! Confirmados juegos de temporada regular de 2026 a 2028

...

La liga anunció un plan de tres años en territorio nacional, estrenando sede en el Estadio Banorte mientras concluye la remodelación del Estadio Azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 03:01 PM.
En Deportes y editada el 03/02/2026 01:36 PM.