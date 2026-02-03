¡La NFL regresa a México! Confirmados juegos de temporada regular de 2026 a 2028

En el marco de la semana del Super Bowl 2026, la NFL dio la noticia que millones de aficionados esperaban: México vuelve al calendario oficial de la liga. Tras una pausa que se extendió desde 2022, la liga confirmó que el país será sede de juegos de temporada regular durante los próximos tres años (2026, 2027 y 2028).
Ante las obras de renovación del Estadio Azteca de cara al Mundial de Fútbol, la NFL ha decidido mudar la acción a una sede alterna:
Queremos regresar. El partido es una manera de conectarnos con los fans mexicanos... pronto verán de nuevo juegos en México más allá del 2025, señaló la directiva.
Con esto, la NFL reafirma a México como su principal bastión fuera de Estados Unidos, apenas horas después de anunciar su expansión a mercados como España y Francia.