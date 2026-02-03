¡Orgullo mexicano! Victoria Chávez es elegida Atleta del Año 2025

México vuelve a brillar en la cima del deporte internacional. Victoria Chávez, pieza clave de la selección femenina de Flag Football, fue nombrada oficialmente este lunes 2 de febrero como la Atleta del Año de los World Games 2025. El reconocimiento llega tras liderar a la escuadra mexicana hacia la medalla de oro en una final de infarto contra Estados Unidos.
El camino de Victoria hacia este trofeo no fue sencillo. La jugadora chihuahuense compartió que hace apenas dos años se encontraba en una cama de hospital debido a una grave lesión de rodilla que puso en duda su carrera.
Estar aquí hoy, viviendo todo esto con mi equipo, supera cualquier sueño que alguna vez tuve, declaró Chávez, quien se convirtió en la heroína de los Juegos Mundiales en Chengdu al atrapar el pase decisivo de Diana Flores en el último segundo del partido.