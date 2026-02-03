¡Orgullo de Tijuana! Alejandro Kirk es nombrado el 5.º mejor receptor de las Grandes Ligas

El talento mexicano sigue brillando en la élite del béisbol. Este 3 de febrero, MLB Network reveló su lista de los mejores receptores para la temporada 2026, posicionando al tijuanense Alejandro Kirk en el quinto lugar a nivel mundial.
Este reconocimiento no es obra de la casualidad, sino el resultado de un 2025 espectacular donde Kirk fue el motor ofensivo de Toronto, dejando números impresionantes:
A pesar de haber llegado a la Serie Mundial en 2025, Kirk y los Azulejos se quedaron con la espinita clavada tras caer ante los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, el 2026 llega con retos renovados: