¡Orgullo de Tijuana! Alejandro Kirk es nombrado el 5.º mejor receptor de las Grandes Ligas

MLB Network incluyó al "Capitán Kirk" en su prestigioso Top 10 tras una temporada histórica donde llevó a los Azulejos de Toronto hasta la Serie Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 05:15 PM.
En Deportes y editada el 03/02/2026 04:21 PM.