¡Paliza en el diamante! México Rojo aplasta a Panamá en la Serie del Caribe

La artillería mexicana finalmente despertó y lo hizo de forma devastadora. En su segundo encuentro de la Serie del Caribe 2026, los Charros de Jalisco (representando a México Rojo) dieron un golpe de autoridad al apalear 11-4 a los Federales de Chiriquí de Panamá, en una noche donde el madero de Bligh Madris y el brazo de Luis Iván Rodríguez fueron los protagonistas absolutos.
El juego se decidió prácticamente desde la primera entrada. El abridor panameño, Paolo Espino, perdió la brújula y llenó las almohadillas rápidamente. Fue entonces cuando apareció Bligh Madris para conectar un Grand Slam monumental, limpiando las bases y rompiendo una sequía de cinco años sin un batazo de cuatro carreras en este certamen.
Esta victoria no solo devuelve la confianza al equipo, sino que deja registros impresionantes: