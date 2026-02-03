¡Paliza en el diamante! México Rojo aplasta a Panamá en la Serie del Caribe

...

Con un Grand Slam histórico de Bligh Madris y una joya de pitcheo de Luis Iván Rodríguez, los Charros de Jalisco consiguieron su primer triunfo con un contundente 11-4.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 03/02/2026 08:34 AM.