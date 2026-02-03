El Tigre contrata al mediocampista uruguayo César Araújo del Orlando City

Los Tigres de la UANL han hecho oficial su "bomba" para este Clausura 2026. Este 2 de febrero, el uruguayo César Araújo aterrizó en la Sultana del Norte para cerrar su traspaso procedente del Orlando City. El mediocampista, conocido por su despliegue físico y liderazgo, llega con la misión de apuntalar un plantel que busca recuperar el protagonismo tanto en la Liga MX como en la escena internacional.
A su llegada al aeropuerto, Araújo no ocultó su entusiasmo por vestir la camiseta felina. El jugador recordó sus visitas previas al Estadio Universitario durante la Champions Cup como rival, experiencias que fueron clave para su decisión:
Vine dos veces al Volcán, quedé impactado con la gente y el estadio. Vengo con mucha ilusión y ganas de trabajar en un equipo muy grande, declaró el uruguayo ante los medios.
Con este fichaje, Tigres suma una pieza de "hierro" para un semestre donde la exigencia física será máxima.