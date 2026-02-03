El Tigre contrata al mediocampista uruguayo César Araújo del Orlando City

...

El mediocampista uruguayo, proveniente de la MLS, llega para reforzar la zona medular de los felinos en un semestre de doble competencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/02/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 03/02/2026 08:57 AM.