América vuela alto en Honduras tras un agónico triunfo ante Olimpia

El debut del América en la Champions Cup no fue el trámite que muchos esperaban. En una visita de alto riesgo a Tegucigalpa, el equipo de André Jardine tuvo que emplearse a fondo para superar a un Olimpia que, lejos de intimidarse por el plantel azulcrema, dominó gran parte del encuentro y puso en aprietos a la defensa mexicana.
Desde el silbatazo inicial, el conjunto catracho convirtió el Estadio Chelato Uclés en una caldera. Fue gracias a las intervenciones de Luis Ángel Malagón que el América mantuvo el cero en los momentos de mayor presión. Cuando el primer tiempo agonizaba, Víctor Dávila aprovechó una serie de rebotes en el área para marcar el 1-0, confirmando su buen momento tras anotar por segundo partido consecutivo.
El complemento inició con un balde de agua fría para los de Coapa. Jorge Álvarez emparejó los cartones con un auténtico golazo que dejó sin opciones a Malagón. Ante el asedio hondureño, Jardine decidió mover sus piezas y envió a la cancha a su "artillería pesada": Henry Martín y Brian Rodríguez.
El cambio de postura fue inmediato. Cerca del final, tras una jugada individual de Rodríguez que el portero Menjivar no logró controlar, el canterano Ramón Juárez apareció para empujar el balón y sentenciar el 2-1 definitivo.
Con este resultado, el América se marcha con una cómoda ventaja para el partido de Vuelta la próxima semana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, antes de cerrar la eliminatoria, el equipo deberá ratificar su buen ritmo enfrentando a Rayados de Monterrey en la Liga MX, buscando hilar su tercera victoria consecutiva en todas las competencias.