Drake Maye liderará a los Patriots contra los Seahawks, aspirando al MVP 2025

...

A sus 23 años, el joven mariscal está a un paso de hacer historia en el Super Bowl y terminar con la sequía de títulos en Nueva Inglaterra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/02/2026 10:06 AM.
En Deportes y editada el 04/02/2026 10:03 AM.