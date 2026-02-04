Drake Maye liderará a los Patriots contra los Seahawks, aspirando al MVP 2025

Hace poco más de una década, Drake Maye era solo un niño viendo a Tom Brady levantar su cuarto trofeo frente al televisor. Hoy, la realidad ha dado un giro de 180 grados: el joven de 23 años es quien liderará a los Patriots de Nueva Inglaterra este domingo frente a los Seahawks de Seattle, con la misión de devolver a la franquicia a la cima de la NFL.
Maye no solo llega como la nueva cara del equipo, sino como el favorito para llevarse el galardón al Jugador Más Valioso (MVP) de 2025. Tras una temporada de novato para el olvido (3-14), el pasador ha logrado una transformación asombrosa en su segundo año, llevando a los Pats a través de una postemporada impecable donde dejaron en el camino a Chargers, Texans y Broncos.
La presión de suceder a la dinastía de Brady no es poca, pero Maye cuenta con el respaldo del "GOAT". El propio mariscal reveló que Tom Brady le dio una lección fundamental para encarar este reto: "Me dijo que no hay atajos para trabajar; quienes los buscan, no valen la pena".
Con esa mentalidad, Drake se prepara para enfrentar a una defensiva de Seattle que promete ser su mayor desafío hasta ahora. De ganar, Maye se consagraría como el quarterback más joven de la historia en alzar un trofeo Vince Lombardi.
Para Maye, este partido va más allá de las estadísticas personales. Es un agradecimiento a la organización y a una ciudad que ha esperado años por un nuevo campeonato:
Ganar significaría mucho por todo lo que hemos pasado, por el trabajo de Mike Vrabel y la familia Kraft, pero sobre todo por la afición, declaró el pasador.