Mérida será la sede de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) confirmó este martes que Mérida, Yucatán, ha sido elegida para albergar la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. El evento se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre, consolidando a México como uno de los destinos favoritos de este organismo internacional.
La capital yucateca toma el relevo de Italia, país que originalmente tenía los derechos de organización para 2024, pero que decidió renunciar a ellos recientemente.
El emblemático Parque Kukulcán Álamo, casa de los Leones de Yucatán, será el escenario principal donde las futuras estrellas de las Grandes Ligas medirán sus fuerzas. Aunque la sede principal ya está definida, los organizadores informaron que una segunda sede alterna está pendiente por confirmar.
Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, destacó la confianza que existe en el país:
Estamos encantados de llevar este mundial a México, una nación que demuestra constantemente su capacidad para albergar eventos internacionales de primer nivel.
Esta será la cuarta vez que el Mundial Sub-15 pisa suelo mexicano, tras las exitosas ediciones en: