Mérida será la sede de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15

...

Yucatán recibirá la máxima justa juvenil del "rey de los deportes" tras la renuncia de Italia como anfitrión del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/02/2026 09:03 AM.
En Deportes y editada el 04/02/2026 08:59 AM.