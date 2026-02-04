México Verde blanquea a Panamá con una joya de Odrisamer Despaigne

En un encuentro dominado por la serpentina, los Tomateros de Culiacán (representando a México Verde) vencieron 2-0 a los Federales de Chiriquí de Panamá. Con este resultado, la escuadra mexicana equilibra su récord a 1-1, mientras que el conjunto canalero se hunde en el fondo de la tabla con dos derrotas consecutivas.
El gran protagonista de la tarde fue el cubano Odrisamer Despaigne. El abridor mexicano realizó una labor magistral de seis entradas completas en las que no permitió daño alguno. Con un repertorio efectivo de 93 lanzamientos, de los cuales 57 fueron strikes, Despaigne maniató a la ofensiva panameña y se acreditó la victoria.
El relevo estuvo a cargo de Sasagi Sánchez y, finalmente, de Lupe Chávez, quien se anotó el salvamento para sellar el triunfo tricolor.
A diferencia del juego anterior, México supo capitalizar sus oportunidades. En el cuarto episodio, ante los envíos del abridor panameño Jorge García, Rodolfo Amador conectó un sencillo productor hacia el jardín central que mandó a la registradora a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda, sentenciando el marcador.
Por su parte, el mánager de Panamá, José Mayorga, lamentó la falta de bateo oportuno:
Nos faltó ese hit para empatar. Los muchachos hicieron un gran trabajo y no se rinden, pero nos toca pasar la página.