Nuevo rival para Brandon Moreno: Lone’er Kavanagh entra al rescate de UFC México

La cartelera de la UFC en la Ciudad de México sufrió un cambio drástico de último minuto, pero la pelea estelar sigue en pie. Este 4 de febrero, la organización confirmó que el británico Lone’er Kavanagh será el encargado de enfrentar a Brandon Moreno en la Arena CDMX, luego de que el rival original, Asu Almabayev, quedara fuera por una lesión.
Kavanagh, un peleador emergente con raíces chinas, aceptó el desafío más grande de su trayectoria profesional para mantener viva la función estelar en tierras mexicanas.
Lone’er Kavanagh no es un desconocido para los buscadores de talento. El peleador aseguró su lugar en la compañía tras un impresionante nocaut en el Dana White’s Contender Series 2024. Aunque su récord en la organización ha tenido altibajos —viniendo de una reciente derrota ante Charles Johnson—, su estilo agresivo fue lo que convenció a la UFC para subirlo al octágono contra el excampeón mexicano.
Originalmente, Kavanagh iba a pelear hasta marzo en Las Vegas, pero la oportunidad de encabezar un evento de esta magnitud adelantó sus planes.
Para Brandon Moreno, este combate a cinco asaltos representa una prueba de fuego en su camino de regreso al cinturón de las 125 libras. El tijuanense tendrá que ajustar su estrategia en tiempo récord para enfrentar a un rival con un estilo distinto al de Almabayev, pero con la motivación de pelear frente a una afición que agotó los boletos para verlo brillar.
La función del 28 de febrero en la Arena CDMX promete ser una de las más intensas del año, consolidando a la capital mexicana como una sede clave para las artes marciales mixtas.