¡Trabuco histórico! LeBron, Curry y Durant jugarán juntos en el nuevo All-Star 2026

La NBA ha soltado la bomba. Este martes se revelaron las alineaciones para el All-Star Game 2026 y el mundo del baloncesto está en shock: por primera vez en la historia, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant compartirán el mismo uniforme en un evento oficial de la liga.
El fin de semana de las estrellas, que se celebrará del 13 al 15 de febrero en el ultramoderno Intuit Dome de Los Ángeles, estrenará un formato inédito de minitorneo round robin (todos contra todos) entre tres equipos.
Bajo la dirección de Mitch Johnson (Spurs), el equipo bautizado como "Barras" (Stripes) será el centro de todas las miradas. No solo por reunir a los tres íconos de la época dorada, sino por el arsenal que los acompaña:
Con LeBron James extendiendo su leyenda con su participación número 22, la cita en Inglewood promete ser una de las más competitivas y nostálgicas de la década.