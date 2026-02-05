El "Búfalo" ruge en el Volcán: Rodrigo Aguirre es nuevo refuerzo de Tigres

Tras una negociación relámpago con el América, el delantero uruguayo regresa a Monterrey para vestirse de auriazul y fortalecer el ataque felino de cara al Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 03:27 PM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 03:30 PM.