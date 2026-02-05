El "Búfalo" ruge en el Volcán: Rodrigo Aguirre es nuevo refuerzo de Tigres

La Sultana del Norte se prepara para el regreso de un viejo conocido, pero esta vez para defender la acera opuesta. Tigres y América sellaron este jueves el traspaso definitivo de Rodrigo Aguirre, poniendo fin a la incertidumbre y dando luz verde para que el "Búfalo" vuele hacia Nuevo León. Con este movimiento, la directiva felina cumple el deseo de su afición de sumar potencia y experiencia a su línea ofensiva.
El atacante charrúa llega con la misión de ser el referente de área que complemente el esquema de Veljko Paunović. Tras su paso por Coapa, donde firmó 15 goles, Aguirre no es un extraño en la ciudad; su pasado con los Rayados le otorga un conocimiento profundo de la exigencia regia, aunque ahora buscará ganarse el corazón de los "Incomparables". Se espera que en las próximas horas aterrice en Monterrey para cumplir con los protocolos médicos y estampar su firma en el contrato.
Pero Aguirre no llega solo a la colonia uruguaya del vestidor. Además de reencontrarse con su concuño, Fernando Gorriarán, el plantel está a un paso de confirmar la llegada de César Araújo. Con estas incorporaciones, Tigres apuesta por la famosa "garra charrúa" para inyectar combatividad a un equipo que se quedó con la espina clavada tras el subcampeonato anterior.
Con el mercado de fichajes en plena efervescencia, el conjunto de la UANL parece haber encontrado las piezas exactas para cerrar su plantilla del Clausura 2026. La llegada de Rodrigo Aguirre no solo representa una amenaza aérea y física para los rivales, sino el inicio de una nueva etapa donde el gol tendrá acento uruguayo en San Nicolás de los Garza.