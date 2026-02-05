Charros de Jalisco conquistan Series del Caribe al vencer a Tomateros de Culiacán 4-2

Hay rivalidades que parecen escritas bajo un guion de suspenso, y el choque entre Charros de Jalisco (México Rojo) y Tomateros de Culiacán (México Verde) en esta Serie del Caribe 2026 no fue la excepción. En un duelo donde estaba en juego el orgullo y el posicionamiento de cara a la fase final, los dirigidos por Benjamín Gil demostraron que le tienen tomada la medida a los sinaloenses, logrando un triunfo cardiaco que les asegura un lugar en las Semifinales.
La historia del encuentro fue un estira y afloja constante desde el primer lanzamiento. Tomateros pegó primero gracias a un elevado de sacrificio de Rodolfo Amador, pero la respuesta de Jalisco no se hizo esperar: Mateo Gil empujó la del empate y, poco después, Reynaldo Rodríguez hizo saltar a la grada con un cuadrangular solitario que puso a los Charros al frente.
El juego se convirtió en una partida de ajedrez táctico cuando Culiacán volvió a igualar los cartones en la tercera entrada. Fue hasta el quinto rollo cuando la balanza se inclinó definitivamente; la agresividad en las bases de Julián Ornelas forzó un error del lanzador Faustino Carrera, quien con un lanzamiento descontrolado permitió que la carrera de la ventaja cruzara el plato. Michael Wielansky se encargó de poner el último clavo en el ataúd con un imparable que mandó a Leo Heras a la registradora para el 4-2 definitivo.
Sin embargo, el béisbol no conoce la calma hasta que cae el último out. En la novena entrada, los Tomateros llenaron las bases, amenazando con una remontada épica que habría silenciado el estadio. Con el corazón en un hilo y la casa llena, Estevan Florian conectó un elevado que terminó en el guante de Leo Heras, sellando el out 27 en medio de un suspiro colectivo de alivio para la novena tapatía.
Con este resultado, Luis Márquez se acreditó la victoria tras un relevo impecable, mientras que los Charros confirman su hegemonía sobre Tomateros con cinco triunfos en fila —contando desde la pasada Final de la LMP—, llegando con el ánimo por las nubes a la antesala de la gran final caribeña.