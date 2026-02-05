México se convierte en el búnker del mundo: Seis selecciones definen sus sedes para el 2026

...

Desde los lujos de la Riviera Maya hasta la altura de Pachuca, los combinados nacionales ya eligieron sus centros de operaciones para conquistar la Copa del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 03:08 PM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 03:27 PM.