Milán se rinde ante la llama olímpica: La antorcha llega al Duomo en la víspera de la inauguración

Entre aclamaciones y una ligera lluvia, la bailarina Nicoletta Manni ingresó al corazón de la ciudad para marcar el inicio de los Juegos de Invierno 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 05:56 PM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 04:39 PM.