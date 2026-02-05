República Dominicana y Panamá imponen récord histórico en la Serie del Caribe 2026

La jornada en Jalisco 2026 pasará a los libros de historia no por la lógica, sino por el caos ofensivo. En lo que se esperaba fuera una victoria cómoda para la invicta República Dominicana, el equipo de Panamá (colero del standing) sacó las garras y obligó a los quisqueyanos a remar contracorriente en un juego que terminó 16-15 a favor de los Leones del Escogido.
Este enfrentamiento no solo fue dramático, sino que rompió récords de antaño:
Con este resultado, Dominicana marcha con paso perfecto (3-0), mientras que Panamá queda en una situación crítica, obligado a vencer a Puerto Rico y esperar milagros en otros frentes para seguir con vida en el certamen caribeño.