República Dominicana y Panamá imponen récord histórico en la Serie del Caribe 2026

En un duelo que parecía dispar en el papel, los Leones del Escogido sufrieron para vencer 16-15 a los Federales de Chiriquí, estableciendo una nueva marca de 31 carreras anotadas en un solo encuentro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 06:31 PM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 04:56 PM.