Rescate agónico en Guatemala: Rayados evita el desastre en el último suspiro

...

Monterrey firma un debut gris en la Copa de Campeones tras empatar ante un ordenado Xelajú que estuvo a minutos de dar la campanada histórica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 11:05 AM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 11:08 AM.