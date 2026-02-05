Respaldo sobre el hielo: Conade otorgará becas a atletas olímpicos de invierno

Bajo la dirección de Rommel Pacheco, los seleccionados que viajen a Milano-Cortina 2026 recibirán un apoyo mensual mínimo de 15 mil pesos tras años de financiar sus propias carreras.

