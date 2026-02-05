Tormenta rojiblanca en Sevilla: El Atlético aplasta al Betis y vuela a semifinales

El Atlético de Madrid ha disipado cualquier duda sobre su momento actual con una exhibición de poderío en el Estadio de La Cartuja. Tras un par de tropiezos recientes, los colchoneros no solo vencieron, sino que humillaron al Real Betis con un contundente 0-5, asegurando el último boleto para las semifinales del torneo del KO.
La resistencia bética duró apenas 12 minutos, lo que tardó el defensor eslovaco David Hancko en abrir el marcador. A partir de ahí, el partido fue un monólogo madrileño: Giuliano Simeone puso el segundo antes de la media hora y el recién llegado Ademola Lookman —quien fue una pesadilla constante por la banda izquierda— celebró su debut con gol al minuto 37. La segunda mitad solo sirvió para engrosar la cuenta con un tanto del eterno Antoine Griezmann y el sello final del argentino Thiago Almada.
Para la afición mexicana, la noche tuvo un sabor especial. El joven Obed Vargas, fichado en el cierre del mercado invernal, cumplió el sueño de debutar bajo las órdenes de Simeone al ingresar al minuto 79. En la acera de enfrente, el Betis también vivió el estreno de Álvaro Fidalgo, el "Maguito" ex del América, quien entró tras el descanso en un intento desesperado de Manuel Pellegrini por recuperar el control, aunque poco pudo hacer ante el vendaval rojiblanco.
Con este resultado, el Atlético de Madrid se une al FC Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad en el bombo de semifinales. El sorteo, que definirá los cruces de esta eliminatoria a doble partido, se llevará a cabo este viernes 6 de febrero. Para los de Simeone, la Copa del Rey aparece ahora como el camino más corto hacia la gloria en una temporada donde la lucha por LaLiga se ha vuelto cuesta arriba.