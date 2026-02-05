Tormenta rojiblanca en Sevilla: El Atlético aplasta al Betis y vuela a semifinales

...

Con una "manita" histórica y el debut del mexicano Obed Vargas, el equipo del "Cholo" Simeone selló su pase a la ronda de los cuatro mejores de la Copa del Rey.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 05:03 PM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 03:58 PM.