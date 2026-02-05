Vuelve al Viejo Continente: Jorge Sánchez deja Cruz Azul para fichar por el PAOK de Grecia

Lo que comenzó como un rumor de estufa ha terminado por confirmarse en el cierre del mercado invernal: Jorge Sánchez es oficialmente nuevo jugador del PAOK de Salónica. Tras poco más de un año en Cruz Azul, donde recuperó la confianza y el nivel que lo llevaron a ser uno de los mejores laterales de la Liga MX, el originario de Torreón decide probar suerte nuevamente en Europa, esta vez en la competitiva Primera División de Grecia.
Su paso por la Noria fue breve pero sumamente exitoso. Desde su llegada en julio de 2024, Sánchez se convirtió en el "dueño" de la banda derecha, siendo pieza clave en la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 y representando a los celestes en la Copa Intercontinental ante gigantes como el Flamengo. Con estadísticas sólidas (82% de efectividad en entradas y 1,200 minutos jugados tan solo en el Apertura 2025), el defensor demostró que su paso por el Ajax y el Porto le brindó la madurez necesaria para ser un pilar defensivo.
La motivación detrás de este movimiento es clara: el Mundial 2026. A sus 28 años, Sánchez entiende que competir en el fútbol griego bajo las órdenes de Răzvan Lucescu le dará la vitrina internacional necesaria para asegurar su lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana. Aunque su contrato con Cruz Azul expiraba en 2027, el deseo del jugador por una revancha europea y la disposición de la directiva celeste para facilitar su salida sellaron el acuerdo.
Con la partida de Jorge, Cruz Azul pierde a un referente de su cuadro titular, pero deja abierta la puerta para una contratación de último minuto. Por su parte, el PAOK incorpora a un lateral con "garra" y experiencia en torneos de élite, esperando que el mexicano sea el revulsivo que necesitan para pelear por el título de liga.