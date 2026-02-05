Vuelve al Viejo Continente: Jorge Sánchez deja Cruz Azul para fichar por el PAOK de Grecia

...

El lateral mexicano se despide de la "Máquina" como campeón de Concacaf y emprende el vuelo a Salónica con la mira puesta en el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 04:54 PM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 03:53 PM.