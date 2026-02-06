Chivas busca un último refuerzo: Jonathan Pérez en la mira para blindar el ataque

Cuando parecía que la plantilla estaba cerrada, las Chivas de Guadalajara han lanzado una ofensiva final en el mercado de fichajes. El objetivo es Jonathan Pérez, un habilidoso extremo de 23 años que actualmente milita en el Nashville SC de la MLS. De acuerdo con fuentes de Mediotiempo, la directiva rojiblanca busca asegurar una pieza más en el ataque para prevenir el hueco que dejarían sus seleccionados nacionales durante la Copa del Mundo que se celebrará este verano.
Nacido en California pero de padres mexicanos, "Jonny" Pérez encaja perfectamente en la filosofía del club. Además, ya tiene un historial con la camiseta de México en categorías menores, lo que demuestra su identidad con el país. Curiosamente, el Rebaño ya conoce de cerca su calidad: en la Leagues Cup de 2022, Pérez le marcó un gol a las Chivas cuando aún vestía los colores del LA Galaxy, dejando claro su desequilibrio y buena técnica individual.
Sin embargo, la operación presenta obstáculos considerables: