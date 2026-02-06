Chivas expone su paso perfecto en Mazatlán: un duelo de contrastes en la Jornada 5

...

El Guadalajara llega como líder absoluto e invicto a la "Perla del Pacífico" para enfrentar a unos Cañoneros que buscan desesperadamente sus primeros puntos del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 06/02/2026 08:13 AM.