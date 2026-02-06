Chivas expone su paso perfecto en Mazatlán: un duelo de contrastes en la Jornada 5

La noche de este viernes, el Estadio El Encanto será el escenario de un choque de realidades opuestas en la Liga MX. Por un lado, las Chivas de Gabriel Milito caminan con paso firme y dominante, presumiendo un liderato perfecto tras hilvanar cuatro victorias consecutivas. Con 12 puntos en la bolsa y una de las ofensivas más letales del Clausura 2026, el "Rebaño Sagrado" aterriza en Sinaloa con la misión de prolongar su racha, apoyado en una defensa sólida que apenas ha concedido tres anotaciones en lo que va del certamen.
En la otra cara de la moneda se encuentra el Mazatlán, un equipo que navega en aguas turbulentas tras un inicio de pesadilla: cuatro derrotas en fila y el sótano de la tabla general. A pesar de las estadísticas adversas, en el campamento cañonero no se rinden. El mediocampista Jordan Sierra ha sido claro al señalar que enfrentar a un grande siempre otorga un brillo especial, pero reconoce que para frenar al superlíder necesitan rozar la perfección y reducir al mínimo los errores que los han castigado en las fechas previas.
El historial reciente favorece ampliamente a los tapatíos, quienes han salido victoriosos en seis de sus once enfrentamientos directos desde la aparición de la franquicia mazatleca. Para este compromiso, Milito podrá disponer de casi todo su arsenal, con la excepción de Gilberto "Tiba" Sepúlveda, quien sigue fuera por una lesión de tobillo. Mazatlán, por su parte, se aferra al recuerdo del Apertura 2023, la última vez que lograron descifrar el juego rojiblanco para arrebatarles los tres puntos.
Para las Chivas, el partido representa la oportunidad de reafirmar que su liderato no es obra de la casualidad, mientras que para los locales es la última llamada para encender los motores y evitar que el torneo se les escape de las manos antes de llegar a la mitad del calendario. La moneda está en el aire en un duelo donde el favorito parece evidente, pero donde la urgencia sinaloense podría dictar una historia diferente sobre el césped.