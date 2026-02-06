Igor Lichnovsky vuela a Turquía: fin de una era dorada en Coapa

El ciclo de Igor Lichnovsky con el Club América ha llegado a su punto final de manera oficial. Este viernes, la directiva azulcrema confirmó la salida del zaguero andino, quien emprenderá una nueva aventura europea al firmar con el Karagümrük de la Superliga de Turquía. El movimiento no solo responde a una oportunidad profesional para el jugador de 31 años, sino a una necesidad estratégica del club: liberar una plaza de extranjero para poder inscribir a su flamante refuerzo brasileño, Raphael Veiga, en el Clausura 2026.
Lichnovsky se despide de México con las maletas llenas de trofeos y el reconocimiento de una afición que lo vio convertirse en un baluarte defensivo. Su paso por el Nido fue meteórico y exitoso, consolidándose como un pilar en la conquista del tricampeonato de la Liga MX, además de sumar a sus vitrinas un Campeón de Campeones y una Supercopa. Con 55 partidos disputados y un liderazgo vocal dentro del vestuario, el chileno cierra uno de los capítulos más brillantes en la historia reciente de la institución americanista.
El destino del "Pollo" en el Viejo Continente será un reto de supervivencia deportiva. El Karagümrük anunció su llegada con un contrato por un año y medio —con opción a uno más—, destacando su vasta experiencia en ligas como la de España y Portugal. Sin embargo, el panorama en Estambul es crítico: el equipo actualmente ocupa el último lugar de la tabla y Lichnovsky llega con la misión urgente de aportar solidez a una defensa que necesita rescatar puntos desesperadamente para evitar el descenso.
Mientras el América ajusta sus piezas bajo el mando de André Jardine para seguir peleando en lo más alto, Lichnovsky regresa a Europa buscando un segundo aire en su carrera. Se va un jugador que supo conectar con la identidad de Coapa y que, entre predicciones acertadas en vestidores y títulos sobre la cancha, grabó su nombre en la época dorada de las Águilas. El "rojinegro" turco es ahora su nueva piel, pero su legado en el futbol mexicano queda sellado con letras de oro.