Igor Lichnovsky vuela a Turquía: fin de una era dorada en Coapa

Tras ser pieza clave en el histórico tricampeonato, el defensor chileno deja al América para unirse al Karagümrük, liberando la plaza de extranjero necesaria para el registro de Raphael Veiga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 10:30 AM.
En Deportes y editada el 06/02/2026 10:18 AM.