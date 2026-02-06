De la incertidumbre al trono: Matthew Stafford es el MVP de la NFL

A sus 37 años y tras superar una lesión degenerativa, el mariscal de los Rams se corona como el mejor jugador de la temporada, consolidando su camino rumbo al Salón de la Fama.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 10:08 AM.
En Deportes y editada el 06/02/2026 09:52 AM.