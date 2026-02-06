De la incertidumbre al trono: Matthew Stafford es el MVP de la NFL

El guion de la temporada 2025 de Matthew Stafford parece escrito por Hollywood. Hace apenas unos meses, el veterano mariscal de campo de Los Angeles Rams luchaba contra una afección degenerativa en la espalda que amenazaba con dejarlo fuera de los emparrillados; hoy, sostiene el trofeo al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL. Con 17 años de carrera a cuestas, Stafford finalmente recibió el máximo honor de la Associated Press, superando en las votaciones a jóvenes promesas como Drake Maye y estrellas consolidadas de la talla de Josh Allen y Christian McCaffrey.
La hazaña de Stafford no solo reside en el reconocimiento, sino en los números estratosféricos que lo respaldan. A pesar de las limitaciones físicas que marcaron su verano, lideró la liga con 4,707 yardas aéreas y 46 pases de anotación, registrando apenas ocho intercepciones. Esta precisión quirúrgica le permitió alcanzar un índice de pasador de 109.2, la cifra más alta de su trayectoria, demostrando que su brazo y su intelecto deportivo están más vigentes que nunca.
Con este galardón, las discusiones sobre su lugar en la historia han dado un giro definitivo. Stafford ya escala posiciones de leyenda: es sexto de todos los tiempos en yardas por aire y séptimo en pases de touchdown, credenciales que prácticamente le aseguran un saco dorado en el Salón de la Fama de Canton. Sin embargo, en la cima del éxito, aparece la sombra del retiro. Junto a su familia, el pasador evalúa si su cuerpo está listo para una decimoctava campaña o si es momento de colgar el casco tras haberlo ganado absolutamente todo.
Mientras la gerencia de los Rams sueña con convencerlo de buscar un nuevo Super Bowl —renegociación contractual de por medio—, el mundo de la NFL celebra a un guerrero que supo domar el dolor. De regresar, Los Ángeles promete rodearlo de una defensa de élite para intentar repetir la gloria conseguida en 2022. Por ahora, Stafford disfruta de un estatus que le tomó casi dos décadas alcanzar: el de ser, indiscutiblemente, el rey de la liga.