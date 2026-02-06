México Verde asegura su lugar en semifinales gracias al empuje de Puerto Rico

En el béisbol, a veces la victoria más celebrada es la que se consigue observando desde el dugout. El México Verde de Lorenzo Bundy recibió la mejor de las noticias sin necesidad de haber lanzado una sola bola en su último compromiso del Round Robin. La clasificación a las semifinales de la Serie del Caribe 2026 se selló de forma matemática gracias a que Puerto Rico cumplió con su parte al derrotar 8-3 a unos Federales de Chiriquí que, con este resultado, se despiden del torneo con las manos vacías.
El destino de los mexicanos dependía de que no ocurriera un triple empate que habría complicado la existencia en el standing. Sin embargo, los boricuas simplificaron la ecuación en el diamante. Aunque el abridor panameño Harold Arauz mantuvo a raya a la ofensiva de la isla durante cinco entradas impecables, el sexto episodio marcó el fin de la resistencia del canal. Nelson Velázquez e Isan Díaz encendieron la chispa del empate, mientras que un batazo oportuno de Christian Vázquez sentenció la voltereta definitiva.
Con el alivio de saberse ya entre los mejores cuatro del Caribe, México Verde puede encarar su duelo contra la República Dominicana —líderes actuales y vigentes campeones— con una presión distinta. Ya no se juegan la vida, sino el honor y el impulso anímico necesario para la fase de eliminación directa. Por su parte, los Federales de Panamá dicen adiós con una marca de 0-4 que refleja lo cruel que puede ser este deporte cuando el bateo no llega a tiempo.
Mientras Panamá prepara las maletas, Puerto Rico celebra por partida doble. Con un récord de 2-2, los boricuas no solo aseguraron su estancia, sino que ya visualizan su próximo gran obstáculo: un choque de alto voltaje frente a México Rojo, donde estará en juego el pase a la gran final del certamen.