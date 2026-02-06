México Verde asegura su lugar en semifinales gracias al empuje de Puerto Rico

La derrota de Panamá ante la escuadra boricua despejó el camino para el equipo de Lorenzo Bundy, que ya tiene su boleto garantizado antes de enfrentar su último duelo grupal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 06:06 AM.
En Deportes y editada el 06/02/2026 05:01 AM.