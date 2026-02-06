"No vengo a pasear": Checo Pérez lidera el ambicioso debut de Cadillac en F1

...

Tras un año de ausencia, el piloto mexicano regresa a la parrilla para la temporada 2026, encabezando el nuevo proyecto de General Motors con la mira puesta en el largo plazo.

