"No vengo a pasear": Checo Pérez lidera el ambicioso debut de Cadillac en F1

El rugido de los motores vuelve a tener acento mexicano. Sergio "Checo" Pérez ha confirmado que su año sabático terminó y está listo para escribir un capítulo inédito en su carrera: ser el rostro principal de Cadillac en su entrada triunfal a la Fórmula 1. Junto al experimentado Valtteri Bottas, el tapatío tiene la misión de transformar una estructura naciente en un equipo competitivo. Con un contrato de dos temporadas bajo el brazo, Checo advirtió que su retorno no es un retiro dorado, sino un compromiso técnico de alta exigencia que comenzará oficialmente el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.
Para Pérez, este proyecto representa un "sueño hecho realidad", pero también un reto de ingeniería monumental. Al coincidir su llegada con el cambio de normativa técnica de 2026, el piloto ha estado involucrado desde las primeras pruebas del monoplaza, aportando los conocimientos adquiridos tras 14 años de navegar desde la media tabla hasta la cima del campeonato. "Quien entiende de F1 sabe que esto es a largo plazo", señaló el mexicano, enfatizando que su labor va mucho más allá de las maniobras en pista; se trata de cimentar la cultura y el desarrollo de una escudería que cuenta con el respaldo total de General Motors.
Aprovechando su estancia en Jalisco para la grabación de un comercial de su nuevo patrocinador, Mercado Libre, Checo se mostró renovado y con una mentalidad más equilibrada. Tras el paréntesis de 2025, asegura que ahora prioriza el disfrute del presente y la cercanía con su familia, lo que le otorga una estabilidad mental clave para enfrentar la presión de un equipo nuevo. "Disfrutar este regreso no significa que voy a pasearme los domingos", sentenció, dejando claro que la motivación por ver progresar al equipo es lo que realmente lo mantiene encendido.
Cadillac aterriza en la máxima categoría con una mezcla de juventud estructural y veteranía al volante. Checo reconoce que los primeros meses serán de aprendizaje y ajustes constantes, pero confía en que la cantidad de personal experimentado dentro del equipo acelerará la curva de éxito. Con la bandera de México nuevamente en los circuitos y una estructura estadounidense buscando gloria global, la dupla Pérez-Cadillac se perfila como la historia más intrigante de la nueva era que está por comenzar.