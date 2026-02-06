Pumas en la cuerda floja: la goleada ante San Diego FC pone en duda a Efraín Juárez

Tras el amargo debut de 1-4 en la Concacaf Champions Cup, la directiva universitaria analiza la continuidad de su técnico, mientras los nombres de Memo Vázquez y Siboldi ya suenan en el Pedregal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 09:53 AM.
En Deportes y editada el 06/02/2026 08:38 AM.