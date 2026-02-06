Pumas en la cuerda floja: la goleada ante San Diego FC pone en duda a Efraín Juárez

La mística de Pumas atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Lo que debía ser un regreso triunfal al plano internacional se transformó en una pesadilla en San Diego, donde el equipo dirigido por Efraín Juárez fue arrollado con un contundente 1-4. Esta derrota no solo agrava la herida de un club que suma ya 15 años de sequía en la liga local, sino que ha encendido las alarmas en las oficinas de Cantera. La decepción fue tal que, al sonar el silbatazo final, los directivos abandonaron el estadio sin siquiera pasar por el vestidor, dejando un aire de incertidumbre sobre el futuro del banquillo auriazul.
Aunque oficialmente no se ha lanzado un ultimátum, el margen de error para Juárez se ha reducido al mínimo. Reportes cercanos al club indican que su permanencia pende de un hilo: el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Una eliminación prematura de la Concacaf Champions Cup el próximo martes marcaría el fin de su gestión. Mientras tanto, en el seno del equipo se vive una tensa calma; tras el partido, jugadores y cuerpo técnico sostuvieron una reunión privada para cerrar filas y analizar los errores puntuales, apostando a una remontada histórica frente a su afición.
El fantasma de la sustitución ya tiene rostros conocidos. En los pasillos de la UNAM comienza a cobrar fuerza el nombre de Guillermo Vázquez, el último estratega que logró levantar una copa con los universitarios, visto por muchos como el hombre ideal para devolver el orden táctico y la identidad. Sin embargo, no es el único candidato, pues la figura de Robert Dante Siboldi también aparece en el radar como una opción de peso para tomar las riendas de un equipo que parece haber perdido el rumbo.
Para Pumas, el duelo de vuelta no es solo un trámite deportivo, sino una batalla por la dignidad institucional. La afición, cansada de las promesas incumplidas y los fracasos internacionales, espera que el martes el Olímpico Universitario sea el escenario de una resurrección o, de lo contrario, el inicio de una nueva reestructuración técnica que intente salvar la temporada 2026.