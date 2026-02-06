De Rojinegro a Albiazul: Uros Durdevic es el nuevo artillero de los Rayados

...

Monterrey amarró el fichaje del delantero montenegrino tras su histórico paso por el Atlas; llega para ocupar el lugar que dejó Germán Berterame.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/02/2026 06:04 AM.
En Deportes y editada el 05/02/2026 08:49 PM.