De Rojinegro a Albiazul: Uros Durdevic es el nuevo artillero de los Rayados

La Sultana del Norte tiene un nuevo referente en el área. Los Rayados de Monterrey hicieron oficial la llegada de Uros "Djuka" Durdevic, quien aterriza en el equipo de Domenec Torrent tras una operación de compra definitiva que lo vincula con la institución por los próximos dos años y medio.
La historia de Djuka en México ha sido un ascenso meteórico. Aunque su debut con el Atlas en 2024 fue discreto, apenas seis meses después rompió todos los moldes al convertirse en el primer campeón de goleo en la historia de los Rojinegros, tras firmar 12 dianas en el Clausura 2025. Con un historial de 143 goles como profesional, el atacante montenegrino llega con la etiqueta de ser un delantero potente, letal en el juego aéreo y con una mentalidad ganadora que encaja perfecto en las exigencias de "La Pandilla".
El reto para Durdevic no será sencillo, pues llega para llenar el vacío que dejó la salida de Germán Berterame. Sin embargo, no estará solo en la pelea por el gol; ahora compartirá vestidor con el francés Anthony Martial y el mexicano Roberto de la Rosa, formando un tridente ofensivo que ilusiona a la afición regia de cara a lo que resta del torneo.
Aunque apenas se integra a los entrenamientos, la expectativa es alta para el duelo de la jornada 5 del Clausura 2026, donde Monterrey se medirá ante las Águilas del América. Se espera que Djuka pueda, al menos, ocupar un lugar en la banca para comenzar su historia en el Gigante de Acero, buscando retomar la corona de goleo que ya demostró saber conquistar en tierras aztecas.