Azcárraga rompe el silencio tras las bajas de Fidalgo y Saint-Maximin

Emilio Azcárraga Jean ha decidido fijar su postura sobre los movimientos más recientes en el nido de Coapa, enfocándose especialmente en la profunda huella que dejó Álvaro Fidalgo tras su fichaje con el Real Betis. El directivo admitió sentirse genuinamente asombrado por la magnitud del agradecimiento mostrado por la afición hacia el mediocampista, destacando que, en la dinámica actual de un mercado donde los futbolistas rotan con rapidez, haber permanecido cinco años en la institución otorga un valor histórico especial. Aunque dejó en manos de los seguidores la etiqueta de leyenda, reconoció que el paso del asturiano dejó lecciones importantes y un legado de compromiso que ya forma parte de la narrativa del equipo.
En contraste, la situación de Allan Saint-Maximin sirvió como punto de partida para que el empresario reflexionara sobre la dificultad de gestionar una plantilla de alto rendimiento. Tras la salida del francés, marcada por denuncias personales de racismo y problemas de adaptación señalados por el cuerpo técnico, Azcárraga defendió la estabilidad de la inteligencia deportiva del club en la última década. El mandatario azulcrema subrayó que, más allá del talento con el balón, cualquier jugador que aspire a triunfar en el América debe poseer una madurez mental excepcional para resistir la intensa presión mediática y las críticas externas, factores que terminan por definir quién logra consolidarse bajo la exigencia de este escudo.