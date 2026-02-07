Chivas llega imparable al Clásico Nacional: paso perfecto y liderato absoluto

Las Chivas de Guadalajara confirmaron que viven un momento idílico bajo la dirección de Gabriel Milito, alcanzando su quinta victoria consecutiva tras imponerse 2-1 al Mazatlán FC. Con este resultado, el Rebaño Sagrado presume una efectividad del 100% en el Clausura 2026, consolidándose en la cima de la tabla con 15 puntos. El encuentro en Sinaloa, que contó con una notable presencia de aficionados rojiblancos, tuvo como figura nuevamente a Armando "Hormiga" González, quien no solo amplió su cuota goleadora a cuatro tantos mediante un penal, sino que también capturó la atención de los presentes con un peculiar festejo inspirado en la serie animada "Caballeros del Zodiaco".
Aunque el primer tiempo fue de dominio absoluto para los visitantes, gracias a un gol de tiro libre de Efraín Álvarez y el acierto desde los once pasos de González, el complemento presentó desafíos inesperados. Un soberbio gol de tiro libre de Édgar Yoel Bárcenas recortó distancias para los locales y puso a prueba la resistencia tapatía. Sin embargo, el triunfo dejó un sabor agridulce debido a las alarmas encendidas por las posibles lesiones de José Castillo y Luis Romo. Pese a estas preocupaciones médicas, Guadalajara llegará al Clásico Nacional con una inercia ganadora que contrasta con la irregularidad de su eterno rival, las Águilas del América.