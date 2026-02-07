Chivas llega imparable al Clásico Nacional: paso perfecto y liderato absoluto

...

El conjunto tapatío mantiene su racha ganadora tras vencer a Mazatlán y se declara listo para enfrentar al América con la motivación al máximo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 11:15 AM.
En Deportes y editada el 07/02/2026 11:21 AM.