Duelo de potencias y rachas extremas: lo que define la Jornada 5 de la Liga MX

La actividad arranca con dinámicas contrastantes en el norte y el centro del país. Tigres busca romper su sequía goleadora en casa frente a un Santos Laguna que arrastra una crisis profunda como visitante, mientras que Necaxa intenta recuperar la puntería ante un San Luis que ha demostrado solidez fuera de su territorio. En la frontera, Tijuana expondrá su etiqueta de invicto ante Puebla, apoyado en una estadística favorable que le permite dominar históricamente a los camoteros cuando juegan en el Estadio Caliente. Por su parte, las Chivas de Guadalajara llegan con paso perfecto a Sinaloa para enfrentar a un Mazatlán que habita en el fondo de la clasificación y carga con la urgencia de sumar sus primeros puntos.
El cierre de la jornada reserva los platos fuertes, destacando el choque de titanes entre el Club América y Monterrey en la capital, un duelo directo por la cima donde la fortaleza defensiva azulcrema se medirá al rendimiento impecable de Rayados como visitante. En otros frentes, Cruz Azul busca extender su racha de victorias frente a un Toluca necesitado de goles, y Pumas intentará proteger su invicto en una visita de alto riesgo al Atlas. Con equipos como Pachuca y León obligados a validar su jerarquía ante rivales que históricamente se les complican, este fin de semana se perfila como el primer gran filtro para separar a los verdaderos contendientes de quienes pelearán por la supervivencia.