Duelo de titanes mexicanos: Charros de Jalisco avanza a una final histórica en la Serie del Caribe

La Serie del Caribe 2026 ha garantizado un desenlace inédito que paralizará al béisbol latinoamericano. Los Charros de Jalisco, monarcas de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, sellaron su pase a la gran final tras superar 8-6 a los Cangrejeros de Santurce en un encuentro lleno de dramatismo. Con este resultado, el torneo asegura por primera vez en su historia que el título se dispute entre dos equipos del mismo país, confirmando el fin de una sequía de una década para México y asegurando que el trofeo regresará a tierras nacionales sin importar el resultado del último juego.
El camino a la victoria no fue sencillo para la novena jalisciense, que mostró ciertas dificultades tras el día de descanso y llegó a verse superada por la ofensiva puertorriqueña en la quinta entrada. Santurce aprovechó los errores en el relevo mexicano para darle la vuelta al marcador y ponerse al frente 6-5. Sin embargo, la reacción de los dirigidos por Benjamín Gil llegó en el séptimo episodio, donde un ataque liderado por un sencillo productor y errores del pitcheo rival permitieron un rally de tres carreras que devolvió el control a los Charros, quienes supieron resistir la presión final en el noveno capítulo.
Este sábado, el diamante será testigo de una rivalidad regional que escala a niveles continentales cuando el "México Rojo" y el "México Verde" se midan por la gloria caribeña. Jalisco llega con una racha impecable de ocho victorias consecutivas y la motivación de emular la hazaña de 2005, buscando coronarse ante su propia afición en un duelo que promete ser épico. El encuentro definitivo está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, marcando el cierre de una edición que ya quedó grabada en los libros de historia del deporte rey.