Duelo de titanes mexicanos: Charros de Jalisco avanza a una final histórica en la Serie del Caribe

El representativo azteca derrotó a los Cangrejeros de Santurce en una semifinal electrizante y definirá el campeonato contra sus compatriotas en un enfrentamiento sin precedentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 07:12 AM.
En Deportes y editada el 07/02/2026 06:43 AM.