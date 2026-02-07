Final mexicana en la Serie del Caribe 2026: Tomateros y Charros van por la gloria

...

México asegura el campeonato caribeño tras una década de espera en un duelo histórico entre Sinaloa y Jalisco que se definirá este sábado en Zapopan.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 11:48 AM.
En Deportes y editada el 07/02/2026 11:57 AM.