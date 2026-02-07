México Verde se impone ante Dominicana y asegura su lugar en la gran final

...

Los Tomateros de Culiacán remontaron frente a los Leones del Escogido para sellar un triunfo de 9-4, convirtiéndose en el primer equipo clasificado al duelo por el campeonato del Caribe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 07:17 AM.
En Deportes y editada el 07/02/2026 06:45 AM.