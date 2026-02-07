Tigres ruge con fuerza en el Volcán: goleada autoritaria sobre Santos Laguna

...

El conjunto de la UANL disipó las dudas sobre su contundencia tras remontar y aplastar a los Guerreros en una noche de debuts y festejos en San Nicolás.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 07:00 AM.
En Deportes y editada el 07/02/2026 06:39 AM.