Tigres ruge con fuerza en el Volcán: goleada autoritaria sobre Santos Laguna

La calma regresó al Estadio Universitario con una exhibición ofensiva que acalló las críticas recientes por la falta de pegada. Aunque el encuentro comenzó con un balde de agua fría tras el gol de Santiago Di Yorio al minuto 35, que adelantó a Santos Laguna en un descuido defensivo, la reacción de los dirigidos por Guido Pizarro fue inmediata y devastadora. En apenas tres minutos antes del descanso, el central Joaquim Pereira igualó el marcador con un potente cabezazo y Edgar "Gacelo" López, quien tomó el lugar del suspendido Gignac, consumó la remontada con otro testarazo certero que dejó sin opciones a Carlos Acevedo.
En el complemento, la inercia ganadora de los felinos se transformó en una fiesta absoluta frente a su afición. Ángel Correa incrementó la ventaja desde el punto penal tras una revisión del VAR por una mano en el área, mientras que Diego Lainez sentenció el rumbo del partido con un disparo de zurda desde la media luna que se incrustó pegado al poste. El dominio fue tal que permitió el debut de los refuerzos César Araujo y el joven Francisco Reyes, quienes se sumaron a la dinámica de un equipo que cerró la cuenta definitiva con una anotación del canterano Diego Sánchez, sellando un 5-1 que los llena de confianza.
Con este resultado, Tigres se prepara para una semana de alta intensidad donde buscará sellar su pase en la CONCACAF Champions Cup ante el Forge FC, antes de medir fuerzas contra Cruz Azul en la siguiente fecha de la liga. Por su parte, la escuadra de Torreón regresa a casa con la urgencia de replantear su estrategia, ya que el próximo duelo contra Mazatlán será vital para intentar salir de la parte baja de la tabla general y evitar complicaciones en la tabla de cocientes.